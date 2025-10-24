Науковий ліцей імені Анатолія Лигуна у Кам’янському відзначає своє 35-річчя

24.10.2025 12:37
naukovyj-liczej-imeni-anatoliya-lyguna-u-kam-yanskomu-vidznachaye-svoye-35-richchya

науковий ліцей імені Анатолія Лигуна. На ювілей зібралася велика ліцейна родина – учні та викладачі навчального закладу, батьки та випускники ліцею, серед яких і міський голова Кам’янського. Попри свою багату історію, будівлі ліцею, зведені понад сто років тому, нині у вкрай незадовільному стані. Кам’янське подало проєкт реконструкції закладу на конкурс Європейського інвестиційного банку та здобуло перемогу. І вже у січні 2026 року ліцеїсти повернуться в оновлені класи. Урочисті з нагоди ювілею пройшли в театрі імені Лесі Українки. Там нагородили педагогів і найкращих учнів, а головною подією стала посвята учнів восьмих класів у ліцеїсти.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Video thumbnail for youtube video up22g0spjp0

Стратили всю родину: як жінка вижила та що розповіла?

24.10.2025 16:29
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 24.10.2025

24.10.2025 8:05
Video thumbnail for youtube video 9-gfceu2jk8

Тепер “Юліївна”: Дніпрянка відмовилась від ім’я по батькові! Чому?

23.10.2025 17:33
kam-yanske-z-robochym-vizytom-vidvidala-zastupnyczya-kerivnyka-ofisu-prezydenta-iryna-vereshhuk

Кам’янське з робочим візитом відвідала заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук

23.10.2025 13:22
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 23.10.2025

23.10.2025 8:10
Video thumbnail for youtube video j1e7kuluiqu

Ці кадри шокували Україну: російські дрони атакували дітей!

22.10.2025 17:00