Науковий ліцей імені Анатолія Лигуна у Кам’янському відзначає своє 35-річчя

науковий ліцей імені Анатолія Лигуна. На ювілей зібралася велика ліцейна родина – учні та викладачі навчального закладу, батьки та випускники ліцею, серед яких і міський голова Кам’янського. Попри свою багату історію, будівлі ліцею, зведені понад сто років тому, нині у вкрай незадовільному стані. Кам’янське подало проєкт реконструкції закладу на конкурс Європейського інвестиційного банку та здобуло перемогу. І вже у січні 2026 року ліцеїсти повернуться в оновлені класи. Урочисті з нагоди ювілею пройшли в театрі імені Лесі Українки. Там нагородили педагогів і найкращих учнів, а головною подією стала посвята учнів восьмих класів у ліцеїсти.

