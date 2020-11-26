Непоправна втрата космічної столиці. Сьогодні у Дніпрі попрощалися з Олександром Дегтяревим — керівником “Конструкторського бюро “Південне”. У КБ академік працював майже 45 років і пройшов шлях від інженера до генерального директора. Помер Олександр Вікторович 24-го листопада від ускладнень коронавірусної інфекції. В останню путь керівника головного підприємства ракетно-космічної галузі провели тисячі людей. На прощання приїхав і президент України. У Дніпрі оголосили траур.

Приязний, небайдужий, відповідальний та цілеспрямований. Таким Олександр Дегтярев запам’ятається усім, хто його знав. А ще відданий справі свого життя — космічній галузі. Це — кадри з інтерв’ю, яке Дегтярев дав журналістам 11-го минулого року.

А це — одне з останніх інтерв’ю академіка. Записане напередодні другого туру виборів, усього трохи більш як тиждень тому.

Олександр Дегтярев — академік, гендиректор “Конструкторського бюро “Південне” та один із засновників української аерокосмічної галузі. Він зробив колосальний внесок у розроблення й модернізацію ракетних комплексів, космічних апаратів та супутникових систем.

Дегтярев — автор 200 наукових матеріалів, 50 винаходів і патентів. Його добре знали у США, країнах ЄС та Азії. Та завжди поважали колеги й підлеглі. Коли у шістнадцятому його прибрали з посади гендиректора Конструкторського бюро, сотні людей вийшли на акції протесту і таки домоглися відновлення на посаді.

Звістка про смерть Олександра Дегтярева з’явилася 24 листопада. Він помер від ускладнень коронавірусної інфекції на 70-у році життя — хвороба вдарила по серцю.

Під палацом культури Машинобудівників своєї черги попрощатися з видатним конструктором та академіком чекали сотні, а може й тисячі людей. Серед них і Володимир. Разом з Олександром Дегтяревим він працював з початку сімдесятих.

У черзі й колишній очільник Дніпра Іван Куліченко. Він добре знав померлого.

На прощання завітав і президент України Володимир Зеленський. Він поклав квіти та поговорив з родиною Олександра Дегтярева.

Поховали видатного конструктора та академіка на Краснопільському кладовищі. У космічній столиці України — Дніпрі — сьогодні оголосили траур. Колектив 11 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Олександра Дегтярева.