У Карнаухівці двоє дітей отримали осколкові поранення

11.01.2021 18:29

Висмикнув кільце та лишився пальців. Неподалік Кам’янського — у Карнаухівці — двоє братів отримали осколкові поранення. Хлопчики 14-ти та 6 років гралися, як раптово пролунав вибух. За попередньою інформацією, діти знайшли у коробці з іграшками елемент гранати з чекою. Старший частково втратив чотири пальці та один — повністю. Молодший отримав осколкові поранення середньої важкості. Детальніше про інцидент та стан дітей зараз — у сюжеті Єгора Ромахло.

Нещасний випадок стався ось у цьому будинку. Родичі зібрались, аби відсвяткувати день народження шестирічного Дмитра. У гості прийшов і його двоюрідний брат Денис. Саме чотирнадцятирічний підліток знайшов у купі іграшок — незрозумілу капсулу з кільцем.

Микола Павлович мешкає по сусідству. Саме він того вечора доправив дітей до обласної лікарні на Космічній. Чоловік розповідає, сім’я господарів будинку — зразкова. За дитиною доглядали добре. Звідки ж в іграшках з’явився запал від гранати — не розуміє ніхто.

Частина гранати вибухнула у руках старшої дитини. Як наслідок — надважка травма з повною ампутацією одного пальця та чотирьох фаланг. Головною метою медиків було зберегти хлопцю робочу кінцівку. Операція тривала аж до ранку.

Шестирічний Дмитро ж отримав численні осколкові поранення середньої тяжкості. Наразі стан дитини стабільний.

Батьки постраждалих хлопців спілкуватись з журналістами відмовляються.

Тим часом у поліції розпочали розслідування. Хоча ідей — звідки ж взялась вибухівка — поки немає й у правоохоронців.

Наразі старший хлопчик знаходиться у шоковому та пригніченому стані. На нього очікує тривала реабілітація та протезування. Його молодший брат почуває себе краще та вже готується повернутись додому.

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