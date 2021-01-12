Міська влада просить не викидати ялинки на смітник

12.01.2021 18:32

У Дніпрі визначили місця масового збору новорічних ялинок, що відслужили своє. Міська влада просить не викидати дерева на смітник. Адже вони довго розкладаються, виділяючи в атмосферу чимало парникових газів. Як альтернативу пропонують вторинне перероблення. Пункти збору ялинок є у кожному районі. Повний список адрес знаходиться на сайті міськради dniprorada.gov.ua

Тріску та тирсу, що залишаться після подрібнення, використають для опалення комунальних підприємств та “Зооконтролю”. І схоже, запасів у цьогоріч буде вдосталь. В обласному лісгоспі продали аж 18 тисяч ялинок. Це на 3 тисячі більше, аніж торік. Кажуть, одна із причин підвищеного попиту — карантин.

У лісгоспі додають:у 2020-му на вирубуванні ялинок не піймали жодного браконьєра. Ймовірно їх налякали штрафи: від 500 до 1,5 тисячі гривень. Плюс відшкодування збитків — від 500  за кожне деревце.

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