Суд по резонансній ДТП затягують

Досі без вироку! Вже майже рік триває судова тяганина щодо смертельної аварії! Ще у лютому 20-го року на Слобожанському проспекті у Дніпрі збили Олександра Усачова, коли той переходив дорогу зі своєю 4-річною донькою. Дитина вижила, а от чоловік від отриманих травм загинув.

Підозрюваний, який імовірно був за кермом іномарки — Михайло Дубовик. Покарати його не можуть й досі. Його адвокати навмисно затягують процес, впевнені рідні потерпілих.

Цього разу засідання було також непродуктивним. Адвокат Дубовика заявляла про різні клопотання, відбувся допит судового експерта щодо речових доказів. Коли ж мова зайшла про судові дебати, сторона захисту підозрюваного виявилась неготовою. Засідання перенесли на 12 годину 19-го січня.