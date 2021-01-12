Суд по резонансній ДТП затягують

12.01.2021 18:34

Досі без вироку! Вже майже рік триває судова тяганина щодо смертельної аварії! Ще у лютому 20-го року на Слобожанському проспекті у Дніпрі збили Олександра Усачова, коли той переходив дорогу зі своєю 4-річною донькою. Дитина вижила, а от чоловік від отриманих травм загинув.

Підозрюваний, який імовірно був за кермом іномарки — Михайло Дубовик. Покарати його не можуть й досі. Його адвокати навмисно затягують процес, впевнені рідні потерпілих.

Цього разу засідання було також непродуктивним. Адвокат Дубовика заявляла про різні клопотання, відбувся допит судового експерта щодо речових доказів. Коли ж мова зайшла про судові дебати, сторона захисту підозрюваного виявилась неготовою. Засідання перенесли на 12 годину 19-го січня.

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