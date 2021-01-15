Морози наступають! Цими вихідними на Дніпропетровщині очікується різке похолодання до -22. В області вже працюють майже дві з половиною сотні пунктів обігріву. Наші кореспонденти побували в одному з них і побачили, як там фактично рятують життя тим, у кого немає домівки. Це, а також — поради лікарів, як уникнути обмороження у холоди — дивіться далі в сюжеті.

Володимир Миколайович розповідає: свого часу втратив приватний будинок. Потім довгий час жив та працював у одного фермера. Навесні роботодавець раптово помер й почалися проблеми.

Від сусідів почув, що в Дніпрі є центр соцдопомоги. І тепер він тут рятується від морозів.

З настанням холодів у міському центрі соцдопомоги запрацював пункт обігріву, що одночасно може прийняти до 25 людей. Зараз зайняті чотири місця. Кожен, хто прийде сюди може погрітися, безкоштовно отримати ліки й навіть перевдягтися.

Для відпочинку є канапки із постільним. Також є міні буфет із гарячим чаєм, вермішеллю швидкого приготування. Іноді – варенням, консервацією й іншими продуктами, які передають волонтери.

Такі пункти обігріву — справжній порятунок для тих, хто не має де зігрітися у холоди.

Сюди приїжджають з усього міста. За правилами, залишатися в пункті обігріву можна впродовж двох годин. Втім якщо є потреба побути довше – на вулицю не виженуть. Ба більше, працівники самі активно шукають тих, кому може бути потрібна допомога.

Медики попереджають: отримати обмороження можна навіть за температури у мінус 5 градусів, вистачить 10-15 хвилин. Отож радять одягатися так, щоб закрити усі частини тіла.

Якщо ж таки отримали обмороження, не можна занадто сильно розтирати кінцівки, у тому числі снігом чи вовною: можуть луснути капіляри. Натомість перша допомога така: теплий чай, таблетка аспірину та зігрівальні ванночки. Це має зупинити процес ураження тканин.

Якщо легше не стає, треба негайно звернутися до лікарів, адже через обмороження тканини можуть почати гинути, що призведе до ампутації. На час холодів медики радять обмежити перебування на вулиці дітей та людей похилого віку. Якщо все ж гуляєте, варто щопівгодини заходити у приміщення.