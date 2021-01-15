Мешканці будинку у Слобожанській ОТГ вже тиждень без газу

Замість газу — з плити потекла вода. Така неприємність спіткала жителів багатоповерхівки у Слобожанській ОТГ. Люди одразу звернулися до аварійної служби. Ті, своєю чергою, замість виявити та усунути проблему — відрізали газ всьому під’їзду. Мешканці без палива вже тиждень. Жодної інформації від газівників до них не надійшло. Коли відновлять постачання — також невідомо. Більше про аварійну ситуацію Таїсія Скрипник розповість.

Біля будинку №48 на вулиці Василя Сухомлинського десятки обурених жильців. Тиждень тому майже 50 квартир тут залишилися без газу. Першим аварійну ситуацію виявив Олег.

Чоловік каже, злякався, попередив сусідів і одразу викликав аварійну газову службу. Ті ж своєю чергою приїхали, оглянули плиту, та просто відрізали газ всьому будинку.

Заручниками ситуації стали мешканці цілого під’їзду. Кажуть, виживають хто як може.

Найбільш уразливі люди похилого віку та хворі, які не мають змоги самостійно про себе подбати. Так без газу потерпає Тетяна Павлівна. Жінка прикута до ліжка й знайти альтернативу газовій плиті не в змозі.

Обурені мешканці вже не раз зверталися до Дніпрогазу, але конкретної відповіді — що ж сталося, та коли їхні поневіряння закінчаться — так і не отримали.

У Дніпрогазі ж причину своєї неквапливості нам також не пояснили. Хіба що відповіли, що про проблему знають, шукають причину аварії, та коли людям знову повернуть газ — достеменно сказати не можуть.