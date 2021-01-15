Кількість нетверезих водіїв збільшилась вдвічі

Підсумки важкого року. Патрульна поліція Дніпропетровської області відзвітувала про виконану у 2020 роботу. Місцями статистика не дуже втішна. Наприклад, кількість нетверезих водіїв, в порівнянні з позаминулим роком, збільшилась вдвічі. Чимало сталося й ДТП. Детальніше — у сюжеті наших кореспондентів.

Понад 140 тисяч звернень. Саме стільки разів мешканці Дніпропетровщини викликали поліцейських у 2020. Стільки ж за цей період було складено й адміністративних протоколів. Найбільше відзначилися водії, які вирішили сісти за кермо “під мухою”.

“Така сумна статистика, позаминулого року було 4 тис., а минулого року – 7900. Це майже у два рази більше. Хочу звернутись до громадян, майте якусь повагу до себе та оточуючих, діти на дорозі. Дивіться за своєю поведінкою.”

Ще майже півтори тисячі порушень патрульні зафіксували у період карантину. В основному – це недотримання санітарно-гігієнічних норм.

За дві тисячі двадцятий на дорогах області сталося майже 13 тисяч ДТП. У них постраждали 2737 людей. Ще понад 300 – загинуло.

З втішного — ставлення населення до патрульної поліції потроху покращується. Принаймні, про це свідчать дослідження Дніпровської національної академії внутрішніх справ. Згідно з цими даними, на кінець 20-го року довіру до правоохоронців мають понад 60% мешканців області.