У Дніпрі пройшов “тарифний” мітинг

“Ні підвищенням тарифів!” Під таким гаслом пройшов мітинг біля обласної адміністрації. Люди вимагали від влади передивитися ціни на комунальні послуги. Адже, як відомо, з початку року відбулося суттєве подорожчання газу. Також уряд скасував пільгову ціну на перші 100 кіловат годин електроенергії. Тож цифри в платіжках споживачів значно збільшилися. Як пройшов протест та чи все було мирно — на власні очі бачила Софія Куценко.

З плакатами і транспарантами під стінами обласної адміністрації зібрався невдоволений натовп. Люди вимагають знизити тарифи на комунальні послуги. Вийшли попри карантин на страх і ризик, аби відстояти свої права.

Пан Віктор отримує пенсію у розмірі 2,5 тисячі гривень. Цього місяця лише за газ йому потрібно сплатити 2100. Грошей на інші комунальні послуги він просто не має. Чоловік обурений. Каже ще ніколи не був у такому скрутному стані. Тому від влади вимагає лише одного.

Невдоволені тарифами Тетяна та Анатолій. На мітинг вони прийшли разом. Обоє — пенсіонери. Чоловік іноді підробляє, жінка ж має серйозні проблеми зі здоров’ям. Через мізерну пенсію подружжя ледве зводить кінці з кінцями. Коштів, буває, не вистачає навіть на ліки.подорожчання

Тим часом хвиля протестів накрила й інші регіони. Масові акції тривають з початку тижня у різних містах України. І сьогодні нарешті в Офісі Президента на них відреагували.

“Сьогодні надано доручення Антимонопольному комітету і всім міністерствам та відомствам розібратися, чи не було це ціноутворення останнє, яке збурило людей, чи не мало воно якихось необгрунтованих або обгрунтованих ознак того, що це був монопольний зговір. І уряд працює над тим, щоб стабілізувати ситуацію.”

Керівництво нашої області обіцяє взяти ситуацію під власний контроль. Для цього, зокрема, в облраді створили робочу групу щодо аналізу ситуації, пов’язаної зі зростанням цін на енергоресурси та комунальні послуги.

Перше засідання робочої групи відбудеться вже найближчим часом.