Ціна на цигарки протягом року збільшиться на 8-12 гривень

Курцям до уваги! В Україні протягом цього року поступово збільшуватимуть вартість тютюнових виробів. Середня ціна на цигарки зросте на 8-12 гривень. Відповідно здорожчає і прайс на хітси для електронних пристроїв для куріння. З чим пов’язаний такий різкий стрибок та чи спонукає він бодай когось відмовитись від шкідливої звички — дивіться у сюжеті Марка Ручки.

Державний акциз на тютюн протягом 21-го року зростатиме щосезону. Таким чином, пачка сигарет українського виробництва коштуватиме приблизно 50 гривень. Тютюн середнього класу майже 58, а імпортні цигарки преміумкласу обійдуться в 68 гривень. Хітси ж для електронних пристроїв до кінця року зростуть у ціні аж на 22 гривні. І за пачку доведеться викласти 77 гривень.

ДЕРЖАВНИЙ АКЦИЗ НА ТЮТЮН У 2021 РОЦІ:

ПАЧКА ЦИГАРОК УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА — 50 ГРИВЕНЬ

ПАЧКА ЦИГАРОК СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ —58 ГРИВЕНЬ

ПАЧКА ЦИГАРОК ПРЕМІУМ КЛАСУ — 68 ГРИВЕНЬ

ПАЧКА ХІТСІВ — 77 ГРИВЕНЬ

Новину про здорожчання цін курці сприймають по-різному. Прикладом, Вадим палить звичайні цигарки. За день може скурити приблизно пів пачки, це 10 цигарок. І щомісяця таке задоволення обходиться парубку відносно недорого — до півтисячі. Тож Вадим каже — першу хвилю здорожчання витримає, а далі застосує план “Б”.

Втім, якщо ціна буде захмарна, то без складнощів розстанеться зі шкідливою звичкою. Чого про себе не може сказати Тимур. Він вже як два роки перейшов на електронні цигарки саме з метою кинути палити звичайні, але безрезультатно. Ще й витрачає більше. Адже пачки цигарок йому вистачало на 2 дні, зараз же 2 пачки хітсів — йде щодня. Чергове здорожчання взагалі ж утворить чималу діру в бюджеті.

Хоча і хлопець розуміє, що витрачає забагато на паління, кинути — не може.

Тим часом економіст розповідає — підняття акцизу є частиною програми, яку наша країна виконує вже восьмий рік. Здорожчання відбувається через два чинники. Перший — це директива Європейського Союзу, другий — програма Всесвітньої організації здоров’я.

До якої максимальної й остаточної вартості дійде цінник на сигарети — сказати важко. Оскільки є ще декілька факторів, від яких залежить цей процес.

Чи можна взагалі за допомогою економічного шантажу змусити когось відмовитись від тютюнової залежності — питання риторичне, каже досвідчений нарколог Андрій Шаповалов. Додає — все залежить від того, як швидко людина зрозуміє, що момент кинути палити настав.

Курцям, які ніяк не наважаться полишити шкідливу звичку, Андрій дає пораду — потрібно чітке розуміння навіщо.

За дослідженнями МОЗ в Україні 9 мільйонів населення — активні курці. 65% з них бажають кинути палити.