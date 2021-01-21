Нове медобладнання для мешканців Лівобережного-3

В центр первинної меддопомоги №9 доправили нові холодильники для зберігання вакцин та паровий стерилізатор. Придбати обладнання вдалося коштом субвенції з держбюджету, її виділення домігся народний депутат України Дмитро Кисилевський. Подробиці — далі у сюжеті.

Гендиректорка Центру первинної меддопомоги №9 показує надсучасний холодильник для зберігання вакцин — тепер такі працюють в кожній амбулаторії закладу.

Вакцини необхідно зберігати за оптимальної температури -5 градусів за Цельсієм, інакше препарати можуть зіпсуватися. До сьогодні в амбулаторіях стояли холодильники, яким кілька десятків років, відтак контролювати умови зберігання було непростою справою.

Також коштом субвенції придбали новий автоклав, тобто паровий стерилізатор. Ситуація з ним аналогічна — старе обладнання зносилося за роки експлуатації. Автоклав ще не встигли розпакувати, та вже зовсім скоро ним почнуть користуватися. Наразі готують для цього приміщення.

Закупити в амбулаторії найнеобхідніше устаткування допоміг народний депутат України Дмитро Кисилевський — він домігся, аби з держбюджету виділили кошти на розв’язання проблем Лівобережжя Дніпра. У 2020 ця сума, тобто субвенція, склала 10 мільйонів гривень і більша частина пішла саме на медичне обладнання. На обладнання для медцентру на Лівобережному-3 виділено майже мільйон гривень.

Раніше обладнання по субвенції вже отримали дві лікарні Дніпра. У №12 придніпровську закупили апарат ШВЛ, кардіографи й монітори пацієнтів, а у №6 — сучасну рентгенівську установку.