Нове медобладнання для мешканців Лівобережного-3

21.01.2021 19:22

В центр первинної меддопомоги №9 доправили нові холодильники для зберігання вакцин та паровий стерилізатор. Придбати обладнання вдалося коштом субвенції з держбюджету, її виділення домігся народний депутат України Дмитро Кисилевський. Подробиці — далі у сюжеті.

Гендиректорка Центру первинної меддопомоги №9 показує надсучасний холодильник для зберігання вакцин — тепер такі працюють в кожній амбулаторії закладу.

Вакцини необхідно зберігати за оптимальної температури -5 градусів за Цельсієм, інакше препарати можуть зіпсуватися. До сьогодні в амбулаторіях стояли холодильники, яким кілька десятків років, відтак контролювати умови зберігання було непростою справою.

Також коштом субвенції придбали новий автоклав, тобто паровий стерилізатор. Ситуація з ним аналогічна — старе обладнання зносилося за роки експлуатації. Автоклав ще не встигли розпакувати, та вже зовсім скоро ним почнуть користуватися. Наразі готують для цього приміщення.

Закупити в амбулаторії найнеобхідніше устаткування допоміг народний депутат України Дмитро Кисилевський — він домігся, аби з держбюджету виділили кошти на розв’язання проблем Лівобережжя Дніпра. У 2020 ця сума, тобто субвенція, склала 10 мільйонів гривень і більша частина пішла саме на медичне обладнання. На обладнання для медцентру на Лівобережному-3 виділено майже мільйон гривень.

Раніше обладнання по субвенції вже отримали дві лікарні Дніпра. У №12 придніпровську закупили апарат ШВЛ, кардіографи й монітори пацієнтів, а у №6 — сучасну рентгенівську установку.

Теги: , , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11channel_dnipro

Інші новини

Жителі будинку на проспекті Богдана Хмельницького потерпають від неякісного опалення

22.01.2021 19:08

В області 414 нових хворих на коронавірус

22.01.2021 19:03

Україна відзначає День Соборності

22.01.2021 19:00

Тисячу примірників Акту Злуки сьогодні роздавали на десяти локаціях у Дніпрі

22.01.2021 18:56

У Дніпрі перевірили перевізників, що працюють з початку року

22.01.2021 18:54

Комунальники Дніпра збивали бурульки

22.01.2021 18:48
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com