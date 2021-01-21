Мешканці області у 2020 сплатили в держбюджет 22 мільярди гривень

Тільки половина жителів нашої області економічно активні, з них офіційно працевлаштовані – 50%. Проте, за час карантину їхня громадянська відповідальність зросла. Про це свідчать дані податкової служби. У 2020-у до державного бюджету спрямовано більш ніж 22 мільярди гривень. Основними джерелами наповнення стали податок на додану вартість та на доходи фізичних осіб. До місцевих бюджетів надійшло 25 мільярдів. Начальниця головного управління служби вважає, що такі високі показники — результат копіткої роз’яснювальної роботи та створення мобільного центру обслуговування.

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