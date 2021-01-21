Комунальники взялися терміново прочищати зливовідводи

21.01.2021 19:35

Вже сьогодні вночі на Дніпропетровщині очікується різке потепління. Усього за добу стовпчик термометра стрибне від -24 аж до +4 градусів тепла. В очікуванні масштабного танення снігу, комунальники взялися прочищати зливовідводи. Де саме проведуть роботи — дивіться далі в сюжеті.

Ранок, Набережна Перемоги.

Комунальники буквально наосліп шукають у снігу зливовідводи. В нагоді стають інженерні карти, величезний лом та лопати.

Сьогодні в Дніпрі працюють 6 бригад. У пана Сергія в команді 10 комунальників. Каже, вони здатні за день очистити близько 60 зливовідводів.

У КП “Гідроспоруди” розповідають: до завтрашнього потепління в пріоритеті очистити зливовідводи саме у низинах.

Загалом у місті близько 10 тисяч зливовідводів. Впорядкувати їх усі комунальники обіцяють до кінця січня.

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