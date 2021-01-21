У міському центрі допомоги безхатченкам зайняті всі 60 ліжок

Порятунок від морозу та голоду. У міському центрі соцдопомоги для людей без певного місця проживання зайняті всі 60 ліжок. Це чи не єдине місце у Дніпрі, де безхатьки можуть заночувати, отримати меддопомогу, перевдягнутися та навіть знайти роботу. Як працює центр — дивіться далі в сюжеті.

Леонід Петрович — виходець із Казахстану. 25 років прожив у Макіївці, потім із сім’єю перебрався до Білорусі. 2 роки тому повернувся до України й жахнувся: від його будинку за роки війни на сході нічого не лишилося.

У кожного з цих людей своя сумна історія. Тимчасовий прихисток вони знайшли в міському центрі соцдопомоги. За умови проходження флюорограми та обстеження дерматолога безхатьки можуть залишатися тут до 6 місяців. Перш за все їх оглядає фельдшерка. Цьогоріч, розповідає, вже довелося рятувати двох підопічних із переохолодженням.

У центрі соцдопомоги люди без певного місця проживання можуть випрати речі та прийняти душ.

Також можна перевдягтися — тут для цього є ціла окрема кімната, яку називають “банк одягу”. Речі передають волонтери, небайдужі місцеві та поліція.

Здебільшого речі надходять у гарному стані, розповідає Тетяна. Деякі, звісно, потребують ремонту, а інші ж — взагалі нові. Як от ці черевички.

Для прийому їжі є окреме приміщення.

Ночують підопічні на ліжках із чистим постільним. З розваг — перегляд телевізору, читання книжок. Та є тут дещо більш важливе: у центрі безхатькам допомагають знайти роботу.

Леонід Петрович у міському центрі соцдопомоги близько місяця. Розповідає, вже неофіційно працює двірником, після поновлення документів планує влаштуватися за спеціальністю.

Міський центр соцдопомоги для безхатченків знаходиться за адресою Лоцманська, 22А. Телефонувати можна за номером 785-64-63.

МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦДОПОМОГИ

785-64-63