За добу в області майже 300 нових хворих на коронавірус

21.01.2021 19:25

В Україні суттєво зросла кількість інфікованих. За останню добу додалося понад 5,5 тисяч нових випадків COVID-19. Але є і втішна статистика — мається на увазі кількість одужалих. Їх майже в 3 рази більше, ніж захворілих. На Дніпропетровщині також зросли показники розповсюдження коронавірусу. За минулу добу майже 300 нових хворих. Детальніше про ситуацію — далі.

А от число тих, хто подолав COVID-19, вже декілька діб є сталим. І воно в рази більше, ніж кількість захворілих. Але за спостереженнями медиків, майже двадцять відсотків одужалих продовжують відчувати наслідки хвороби протягом кількох місяців. Такі симптоми називають “постковідним синдромом”. Щоб якомога швидше позбутися їх, в Академії сімейної медицини України радять достатньо відпочивати, пити рідину, вести активний спосіб життя й відмовитись від шкідливих звичок. Ці поради корисні абсолютно всім. Якщо ж виникли хоча б незначні ознаки недуги, обов’язково телефонуйте сімейному лікарю.

Щодо профілактичних заходів, то в МОЗ анонсували підписання договору зі ще одним виробником вакцини від коронавірусу. Про яку саме компанію йдеться поки не розголошують. Також в Міністерстві заявили про ще одну суму, яку Україна отримає на закупівлю вакцини. Це допомога від Світового банку.

А вчені різних країн дійшли висновку, що вакцини, які вже створили від Covid-19, ймовірно, доведеться вдосконалювати, щоб забезпечити захист від нових штамів коронавірусу. Так науковці Національного інституту інфекційних захворювань у Йоганнесбурзі стверджують, що штами, які виявили у Британії та Південній Африці, більш стійкі до антитіл у плазмі крові, донорами якої були пацієнти з Covid-19. За даними дослідження, здатність антитіл нейтралізувати новий варіант вірусу впала у 8 разів.

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