Очікується хмарна погода із дощем та сильним вітром

25.01.2021 18:05

Температурні гойдалки демонструє перший місяць 2021 року. Якщо на початку січня температура була нижче за норму на 10-12 градусів, то останніми днями досить суттєво перевищує середні показники. Регіон вже вийшов з-під впливу арктичного циклону. До кінця січня сильних морозів не буде, обіцяють синоптики. Натомість очікуються хмарна погода із дощем та мокрим снігом. Час від часу додаватиметься доволі сильний вітер — поривами до 13 метрів на секунду. Температура від 2 градусів морозу вночі до 5 тепла вдень. Звісно, зимову негоду ще може принести лютий.

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