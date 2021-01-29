На заводі “Біофарма” працюють над створенням препарату, що допоможе хворим на коронавірус

Ліків проти COVID-19 й досі не існує. Фармацевти продовжують працювати над речовинами, що дозволять легше долати хворобу. Головна надія на препарати із плазми крові людей, що вже перехворіли на недугу та мають антитіла. Українські науковці компанії “Біофарма”, центр якої працює і в Дніпрі, набули великого досвіду у цій сфері. Вони розробляють препарат, який буде ефективним при складних випадках перебігу коронавірусу. Над ним українці працюють разом з колегами з США та Європи. Міжнародний альянс виробників препаратів із плазми заснували ще навесні. Наша знімальна група була ексклюзивно запрошена на перше промислове завантаження так званої “ковідної” плазми на заводі у Білій Церкві.

За статистикою, кількість хворих на COVID-19 в Україні зменшилась, але одужання стало більш складним.

Загострилась потреба у препараті, який би допоміг легше переносити хворобу. “Біофарма” завершує розробку такого продукту, створеного із донорської крові тих, хто вже перехворів на COVID-19 і має антитіла.

Ви бачите, як працівники заводу “Біофарма” вантажать на транспортер пакети із замороженою плазмою крові людей. Це майже єдиний ручний процес на виробництві, яке повністю автоматизоване.

З 2-х тонн плазми планують отримати 700-800 флаконів об’ємом 100 мл 10% імуноглобуліну. Після того, як препарат буде готовий, його спрямують на сертифікацію до Франції.

Тож після позитивного висновку незалежної європейської лабораторії, Біофарма зможе розпочати клінічні дослідження ліків, на які вже давно очікують українські медики.

Україна, на одному рівні з США, Австрією і Німеччиною, бере участь у виготовленні препаратів, які потребують власної науково-дослідної бази та високої культури виробництва. Наразі в Україні зібрали понад 10 тонн «ковідної» плазми. Але продовжують закликати донорів долучатися до корисної справи й зробити свій внесок у боротьбу з пандемією. Той, хто не має протипоказань, може здати плазму крові у центрі «Біофарма Плазма Дніпро» за адресою: проспект Богдана Хмельницького, 17.

БІОФАРМА ПЛАЗМА ДНІПРО

ТЕЛ. 063 528 63 36