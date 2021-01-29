Нову експозицію відкрили у місцевому музеї рятувальної служби

Вона присвячена вогнеборцям Дніпра, що брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Нагадаємо, що 29 січня в Україні вшановують ветеранів та пенсіонерів пожежної охорони.

Першими відвідувачами нової експозиції, створеної до 35-ї річниці Чорнобильської трагедії, стали учні школи №134.

Ветерани-пожежники з болем згадують ті далекі дні, розповідають по героїзм колег, та наголошують, що найголовніше, аби їхній досвід нікому не знадобився.

Ветеранам-пожежникам, які безпосередньо брали участь у ліквідації наслідків на ЧАЕС, вручили медалі “Захисник Вітчизни” та пам’ятні годинники від міського голови.

Ветеранам було дуже приємно, що про них не забувають, що діти для них власними силами підготували концерт.

Діти із великою зацікавленістю дізнавались подробиць трагедії від її безпосередніх ліквідаторів. Випробували деякі експонати музею та дивувались силі й мужності пожежників.

Молоді пожежники, що сьогодні працюють на ліквідації стихійних негараздів, уважно слухали розповіді ветеранів.

Щоб молодь краще ознайомилась із героїчними сторінками пожежників, в музеї рятувальної служби планують розширити експозицію — винести її на вулицю і створити парк раритетної техніки.