1 лютого — це всесвітній День хіджабу

Свято запровадили, нещодавно аби донести, що носіння хіджабу підкреслює право жінки слідувати традиційній культурі. Й не свідчить про якийсь протест або приналежність до терористичних організацій. Наша Галина Федорченко зустрілася з іноземними студентками-мусульманками, аби дізнатися подробиці.

Хіджаб — одяг, який закриває тіло та волосся жінки, його мають носити мусульманки у присутності сторонніх чоловіків. Часто його плутають з паранджею. В чому різниця, як правильно пов’язувати хіджаб та які традиції з ним пов’язані? З’ясуємо просто зараз.

А правила та традиції, пов’язані з хіджабом, у кожної країни — власні.

Попередньо на волосся надягають спеціальну шапочку, аби головне покривало міцно трималося. Закріпити хустину можна різними способами. Той, що ви зараз бачите — найпростіший. На свята її прикрашають камінням та коштовностями. Проте, хіджаб — це не лише хустка на голові. Це одяг загалом, який залишає відкритим лише кисті та обличчя. Згідно З Кораном, так має вдягатися жінка, яка дотримується ісламу.

У деяких країнах дівчатам дозволено не носити хіджаб щодня. Любна з півдня Марокко, у її сім’ї щодня голову покриває лише мати. Також на батьківщині дівчини традиційно віддають перевагу яскравим кольорам.

“У повсякденному одязі ми можемо дозволити собі яскраві кольори, жовтий, червоний. І це не залежить від віку жінки, як, наприклад, в Ірані — молоді дівчата в яскравому, а старші — в чорному. Проте у нас дорослі жінки скромні, тож обирають не дуже яскравий, але кольоровий одяг.”

Сальма також з Марокко, каже, останнім часом традиційний одяг стає трендом, у кожної дівчини, в кожному домі є жиляба — довга сукня, яка закриває тіло.

В День хіджабу мусульманки проводять різноманітні акції по всьому світу, аби зламати стереотипи, показати свою дружність та відкритість. А ще жінки показують що їхній традиційний одяг яскравий та стильний.