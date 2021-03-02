В області на дистанційному навчанні через коронавірус 12 шкіл

На півтисячі нових випадків більше, ніж минулого тижня – такий приріст хворих на коронавірус на Дніпропетровщині. Показник хоч і невеликий, втім вже неабияк насторожує медиків. Найбільше нових інфікованих щодня фіксують в Дніпрі та Кривому Розі. Активно поширюється хвороба і серед школярів. Детальніше про ситуацію — далі.

На Дніпропетровщині сьогодні на дистанційному навчанні через коронавірус перебувають 12 шкіл. В обласному ж центрі на самоізоляції — понад 30 класів.

Зараз Дніпропетровщина у жовтій зоні. Але наскільки довго область втримається в ній – доволі складно спрогнозувати. Минулого тижня темпи розповсюдження коронавірусу були досить високими – до 400 випадків на добу. Зараз показники майже у 2 рази менше. До побічних симптомів COVID – 19 все частіше додається ще один — важкий психологічний стан.

Покращити епідситуацію сподіваються в тому числі й за допомогою вакцинації. Процедура триває по всій Україні. В нашій області під час першого етапу щеплення отримають майже 18,5 тисяч осіб. Поки колять тільки тих, хто в зоні ризику.

Першого березня з’явилась можливість записатись в чергу на щеплення у пересічних громадян.

В МОЗ кажуть, в Україні процес вакцинації розгортають “каскадним шляхом” і вже до кінця тижня сподіваються збільшити денну кількість щеплень до 10-11 тисяч.