Жителів багатоповерхівок закликають остерігатись так званих “установники вікон”

На лівому та правому берегах, у різних районах та вулицях. Останнім часом по будинках Дніпра ходять так звані “установники вікон”. Група молодиків під різними приводами потрапляють у під’їзди, користуючись довірливістю деяких мешканців. Інші ж жителі навпаки — зберігають пильність й відстежують рух незваних гостей. Що робити, якщо підозрілі особи стукають вам у двері — дивіться далі.

Ходять під’їздами та будь-що намагаються потрапити всередину квартир. У Дніпрі розгорівся скандал через ймовірних шахраїв, які під виглядом установників вікон нишпорили багатоквартирним будинком.

Ще наприкінці січня фото підозрілих молодиків розлетілося соціальними мережами. Виклала їх на свою сторінку у Фейсбуці пані Світлана. Жінка самотужки виганяла зі свого під’їзду п’ятьох кремезних чоловіків.

“Вони почали з п’ятого поверху і йшли до низу, фіксуючи, хто вдома і хто з ними розмовляє. Якось дивно, 5 хлопців немаленьких і це напрягає.”

Невідомі представилися установниками вікон, щоправда, жодних документів не показали. Навіть адресу свого офісу точно назвати не змогли. На прохання покинути під’їзд відреагували по хамськи.

Але після довгих сперечань, випхати невідомих на вулицю все ж вдалося. Ба більше, виявити, хто їх впустив до під’їзду з домофоном, теж.

“Пустила їх, на жаль, сусідка. Вона вже літня бабуся. Вони в декілька квартир дзвонили, представлялися як швидка, як розносники квитанцій, а цій бабулі вони сказали, що вони ремонтники по дому.”

А це вже інший будинок — на Лівобережжі Дніпра. Не менш підозрілі молодики вешталися 9-поверхівкою та нібито пропонували вікна.

Після цього чоловіків бачили неодноразово вже в інших будинках району. Про це пишуть користувачі фейсбуку.

“Сьогодні четверо молодих людей обійшли практично весь Клочко-6. Вони відмітилися у більшості будинках на Янтарній, Холодильній та Донецькому шосе. Пропонували заміну вікон. Розмовляють нахабно. Будьте пильними, перевірте двері під’їздів та квартир на наявність міток.”

Що ж насправді вишукують у будинках так звані “установники вікон” – невідомо. Утім, у поліції закликають бути пильними до незнайомців та не впускати їх до своїх осель. По можливості — питати посвідчення особи.

“Якщо візитери представляються працівниками комунальних служб чи соціальних установ, зателефонуйте диспетчеру та дізнайтеся, чи направляли їх на вашу адресу.”

У випадку, коли невідомі все ж таки потрапили до під’їзду, можна викликати патрульних. Вони перевірять їхні документи.

“Якщо ви стали жертвою зловмисників, негайно телефонуйте до поліції. Та за можливістю, намагайтеся запам’ятати їхні прикмети.”

Кількість таких злочинів стабільна — з року в рік в Україні обкрадають приблизно 20 тисяч квартир. Злодії придумують все нові способи проникнення до житла. Рівень розкриття цих кримінальних епізодів залишає бажати ліпшого. Самі ж поліцейські кажуть — елементарна пильність та обережність допоможе вберегтися від квартирних крадіжок.