Медики рятують важкопораненого українського бійця

Куля навиліт! До лікарні Мечникова ще у п’ятницю доправили важкопораненого українського бійця. 32-річний Владислав постраждав поблизу Красногорівки. Снайперська куля поцілила чоловіку прямо в голову. Нейрохірурги зробили все, аби врятувати йому життя — видалили кісткові уламки та зруйновані частини мозку. Внаслідок отриманих травм права частина тіла Владислава — паралізована. Медики кажуть — зараз до нього вже повернулась свідомість і стан здоров’я потроху стабілізується.

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