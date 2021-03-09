Медики рятують важкопораненого українського бійця

09.03.2021 18:21

Куля навиліт! До лікарні Мечникова ще у п’ятницю доправили важкопораненого українського бійця. 32-річний Владислав постраждав поблизу Красногорівки. Снайперська куля поцілила чоловіку прямо в голову. Нейрохірурги зробили все, аби врятувати йому життя — видалили кісткові уламки та зруйновані частини мозку. Внаслідок отриманих травм права частина тіла Владислава — паралізована. Медики кажуть — зараз до нього вже повернулась свідомість і стан здоров’я потроху стабілізується.

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