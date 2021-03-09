У КБ “Південне” розповіли подробиці запуску ракетоносія “Antares”

Перший у цьому році. У лютому в США відбувся успішний запуск ракетоносія Antares, зібраного за участі фахівців українського Конструкторського бюро “Південне”. Апарат доправив до Міжнародної космічної станції близько трьох з половиною тонни вантажу. Це вже 14-а ракета у рамках американо-української програми співпраці. Детальніше про підготовку до запуску та плани на майбутнє — у наступному сюжеті наших кореспондентів.

20 лютого – 19 година 36 хвилин за київським часом. З Центру космічних польотів на острові Воллопс, штат Вірджинія, США відбувся перший у 2021 році пуск ракети-носія середнього класу «Antares». Вона вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель “Сігнус”, на борту якого близько трьох з половиною тон корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції.

Ракета-носій «Antares» складається з двох ступенів. Й основну конструкцію першого розробили дніпровські спеціалісти конструкторського бюро «Південне». Це вже чотирнадцятий раз, коли наші ракетобудівники брали участь в американській програмі. Зараз над цим проєктом продовжує працювати команда з декількох сотень співробітників КБ.

Проєкт «Antares» – це вдалий приклад участі підприємств космічної галузі України в міжнародних проєктах. У КБ й надалі збираються втриматися на світовому космічному ринку. Наразі тривають роботи з модернізації ракети-носія, що дасть змогу збільшити її потужність й, відповідно, кількість вантажу, який вона зможе транспортувати.