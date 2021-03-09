Стартував сезон спортивних змагань. У Дніпрі пройшов Кубок України з художньої гімнастики. На нього приїхали 250 найсильніших спортсменок. Місцева школа виступила досить непогано. Наші дівчата завоювали 5 комплектів срібних медалей і 2 бронзових.

На кубок України приїхали найкращі гімнастки із 15 міст країни. Приємно, що наші землячки вибороли друге місце у складних змаганнях.

Кандидатка в майстри спорту Емілія Лавринець стала бронзовою призеркою змагань. Розповідає, дівчата багато тренувались та працювали над новими номерами.

35 професійних суддів протягом трьох днів обирали найкращих гімнасток України. Багато клопоту спортсменкам додав карантин – через який дівчатам було важко готуватись до змагань.

Приїхали до Дніпра і всесвітньовідомі гості, зокрема дворазова чемпіонка світу з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна.

Спортсменки змагались в особистому заліку і в командному. Також були представлені програми провідних гімнасток, які готуються до виступу на Олімпійських іграх. На жаль, через пандемію змагання проходили без глядачів.

Лідерами змагань стала збірна України з художньої гімнастики. У них найбільша кількість медалей. Зокрема фіналістка Кубка світу Влада Нікольченко взяла 2 срібла.

Кубок України — перший відбірковий етап. Далі на переможців чекає підготовка до світових змагань. А після — лише 2 найкращі гімнастки зможуть представити Україну на Олімпійських іграх.