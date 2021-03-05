У Криворізькій колонії кримінальний авторитет постачав засудженим наркотики

05.03.2021 17:48

Азартні ігри, наркотики та контроль над засудженими. У Криворізькій виправній колонії кримінальний авторитет, що відбував там покарання, розгорнув власні злочинні схеми. Втім правоохоронці таку діяльність припинили. Вони задокументували усі факти та повідомили про підозру засудженому та його спільнику, який допомагав по той бік грат. З подробицями Юлія Кочет.

Криворізька виправна колонія. А це — злочинний авторитет, що поширював тут свій кримінальний вплив. Азартні ігри, постачання наркотиків, мобільних телефонів — чоловік контролював геть усе. А ще розв’язував суперечки між засудженими, розробив правила поведінки у колонії та збирав кошти.

У спільники кримінальний ділок взяв 27-річного криворіжанина, що перебував на волі. Йому детально розповідав — де і як забирати наркотики, та як їх доправляти у колонію.

34-річний чоловік у колонії відбував покарання за крадіжки й грабежі. Тепер же за купівлю й збут наркотиків та умисне поширення злочинного впливу чоловіку загрожує від 9 до 15 років. Раніше законодавчо понять “злочинний вплив” та “злодій у законі” – не було. Відповідна стаття запроваджена торік у червні.

Як саме заборонені речі потрапляли до колонії — правоохоронці знають, втім в інтересах слідства цю схему не розголошують. Наразі встановлюють й інших причетних до злочинів. Слідство триває.

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