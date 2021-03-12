Компанія підлітків жорстоко побила однолітка на 12 кварталі

Весь в крові та з трьома вибитими зубами! В такому стані підліток повернувся додому з прогулянки на житломасиві 12-й квартал. Усе через конфлікт з однолітками, причина якого поки невідома. Хлопця довелось екстренно оперувати, зараз він у лікарні. Батьки звернулися до поліції. Усі подробиці цього жорстокого інциденту — розповість Марко Ручка.

На житломасиві 12 квартал близько шостої вечора 11-річний Іван йшов додому, як несподівано до нього підійшло з десяток підлітків, серед яких були й дівчата. Троє хлопців почали гамселити Івана. Били настільки сильно, що хлопець прибіг додому захлинаючись кров’ю.

Мати хлопця не може знайти слів, щоб описати жорстокість та аморальність події. Каже — Іван спокійний та врівноважений хлопчик, який першим би у бійку ніколи не поліз. Жінка не може навіть уявити, з якою агресією били сина.

Нині ж стан Івана потроху стабілізується, каже лікар. Втім, якби не своєчасна медична допомога — наслідки для здоров’я дитини були б невиправні.

Постраждалий хлопчик вже прийшов до тями та навіть може говорити. Спогади про той злощасний вечір в нього уривчасті. Але кривдників може згадати в обличчя. Виявляється, хлопці які били Івана, то його знайомі.

Тим часом в поліції повідомляють — за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 122 — умисне нанесення тілесних ушкоджень. Нині очікують результати судмедекспертизи, аби встановити їх тяжкість.

“В рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці будуть встановлювати роль кожного учасника події та причини, за якою сталася ця подія.”

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт, або позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.