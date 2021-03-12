Дніпропетровщина, можливо, невдовзі потрапить до червоної зони

Україною швидко поширюється коронавірус. За останню добу маємо майже 13 тисяч нових хворих на COVID. В лідерах Житомирщина, тут понад 1300 інфікованих. В нашій області добовий показник склав 665 випадків. Обласна влада вже заговорила про потрапляння Дніпропетровщини до червоної зони. А в МОЗ внесли зміни у дорожню карту вакцинації. Тепер, якщо є залишки препарату, їх можна колоти громадянам з груп наступного етапу. Детальніше далі.

До числа регіонів, які опинились в епіцентрі захворюваності на коронавірус, увійшла Житомирщина. Ще вчора вона не була серед лідерів, а сьогодні кількість нових хворих на COVID сягнула 1300. Це найбільший показник на день за час пандемії. До того ж залишається складною ситуація в Івано-Франківську. На Дніпропетровщині ж за добу плюс 665 нових випадків. Це вдвічі більше, ніж напередодні — й то вже стрімке зростання.

Останнім часом трапляються випадки несвоєчасного прибуття екстренної медицинської служби на виклики громадян. В МОЗ кажуть, все через навантаження на службу, яке збільшилось в десятки разів.

Відтепер публічні особи і громадські діячі в Україні можуть вакцинуватися від коронавірусу поза чергою залишковими дозами препарату, аби популяризувати щеплення. Спеціально для цього Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до дорожньої карти вакцинації. Також дозволяється щепити людей з груп ризику з наступних етапів. Такі громадяни повинні приїхати у конкретний день, коли виявили залишки вакцини, до пункту щеплення. Відповідні списки формують Департаменти охорони здоров’я разом із пресслужбами державних адміністрацій. Такі дії запобігають нераціональній утилізації доз.

На сьогодні першу дозу вакцини Covishield отримали понад 38 тисяч українців.