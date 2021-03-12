Відбувся прем’єрний показ документальної стрічки “Я люблю тебе, Дніпро”

Визнаватися у почуттях можна, навіть якщо об’єкт твоєї уваги — ціле місто. Про це документальна стрічка “Я люблю тебе, Дніпро”. Робота над сценарієм та зйомки тривали майже рік. У фільмі дві ролі, які виконали непрофесійні актори. На прем’єрі побувала наша Ірина Каблоцька.

Майже всі відвідувачі презентації фільму “Я люблю тебе, Дніпро” друзі знімальної групи. Тож вони знали, про що буде документальна стрічка. Але не здогадувалися, як про цю любов у фільмі розкажуть.

Автори називають свій твір документальним, але з елементами хореографії. Тому що у центрі цієї розповіді — нескінченний танець.

Розповісти про любов до міста мовою пластики для Аліси легше, ніж словами. Вона танцює з дитинства. Втім саме робота у фільмі, каже дівчина, змусила її формулювати думки.

Якщо фільм про любов, то крім дівчини, за законами драматургії, повинен тут бути й ще хтось. Виявилося, це янгол. Його роль зіграв Влад Яценко.

Влад журналіст, працює на 9 каналі. Зйомки у кіно сприйняв як цікавий досвід. Але на роль янгола не очікував.

Зйомки відбувалися на незвичайних майданчиках: на даху комплексу “Менора”, у цеху металургійного виробництва, у метро. Іноді творчий процес залежав від погоди, згоди керівників закладів та інших життєвих причин. Але все йшло рівно, без завад.

Не інакше, як створенню стрічки допомагали добрі янголи. З самого початку, тобто із моменту заявки на отримання гранту, такими справжніми друзями стала художня рада міської програми “Культурна столиця”. Там побачили в проєкті перспективу розвитку кіноіндустрії у нашому місті.

Тож у Катерини Стрельченко та Дмитра Панка вийшло не лише їхнє спільне зізнання у любові до міста, а ще й пропозиція повірити в Дніпро іншим людям.