“Міськавтопарку” облаштував кишені для стоянок на 28 вулицях

12.03.2021 18:29

Пересуватись тротуаром стало безпечніше, а паркувати автівку — легше! Такого висновку дійшли представники мерії, коли відзвітували про роботу “Міськавтопарку”. Мова про ремонти пішохідних зон, облаштування кишень для стоянок, пониження рівня тротуарів. Торік вдалось відреконструювати 28 вулиць, переважно в центральній частині Дніпра. Подробиці — далі.

Безпечний і комфортний простір як для водіїв, так і пішоходів. За 2020 рік на паркувальних зонах 28 вулиць міста провели капітальний ремонт. Зокрема повирізали кишені для автівок, понизили «в нуль» тротуари по всій довжині переходів та облаштували лунки навколо дерев.

Місто потребує повноцінного ремонту з зонуванням територій, впевнені в КП “Міськавтопарк”.

Значну увагу намагаються приділяти й пішоходам. Зокрема, аби водії не заїжджали не тротуари, мерія разом з ініціативною спільнотою “Urban Dnipro” розробили проєкт антипаркувальних стовпчиків.

У 2021 ж році в мерії планують відреконструювати подібним чином ще 43 паркувальні точки.

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