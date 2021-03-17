Відсьогодні введені нові штрафи за порушення правил дорожнього руху

В Україні суттєво збільшилась сума покарання за кермування автівкою у стані сп’яніння, за перевищення швидкості та втечу з місця аварії. Детальніше про кожен з цих пунктів — дивіться просто зараз.

Президент все ж таки підписав закон про збільшення штрафів за порушення ПДР, який Верховна рада розглядала ще у лютому.

17 тисяч гривень штрафу та вилучення прав на рік. Саме таке очікує на людину, яке сяде за кермо напідпитку. У разі повторних порушень, покарання збільшиться до 51 тисячі та 10 років позбавлення прав. Плюс у законі з’явилися нові санкції — адміністративний арешт та навіть конфіскація транспорту.

Зросло покарання й за перевищення швидкості. Максимальний штраф збільшився з 510 до 1700 гривень. Невикористання ж ременів безпеки тепер влітає у серйозну копійчину. Замість 51 гривні — аж вдесятеро більше. Брудні знаки на авто коштуватимуть 850 гривень.

Тримати руки на видному місці, не виходити з машин без дозволу та виконувати усі законні вимоги поліцейського. Разом зі збільшенням штрафів за порушення ПДР, в Україні ще й встановили жорсткі правила для водіїв у випадку зупинки авто правоохоронцями. Що це означає — розберемося разом.

Найбільше у водіїв питань до останнього пункту з цього переліку.Як розуміти формулювання – “усі законні вимоги поліцейського”? Складно відповісти на це питання і юристам. Вони щиро радять автомобілістам детально вивчити закони.

Деякі ж з нових пунктів, вважають правозахисники, взагалі — абсурдні.

Самі ж водії нові обмеження та штрафи сприймають стримано. Більшість у покращення ситуації на дорогах просто не вірять.

У міністерстві ж внутрішніх справ сподіваються, що більш жорсткі покарання допоможуть зменшити кількість загиблих у ДТП на 10-15%.