На Дніпропетровщині понад півтисячі нових випадків COVID-19

МОЗ знов оновило карантинну мапу України. Найбільше змін в помаранчевій зоні. Відтепер тут замість 10, аж 16 регіонів. Червоними, як і раніше, залишились 4 області. Стільки ж й жовтих, серед них Дніпропетровщина. У нас за минулу добу понад півтисячі нових випадків COVID-19. А от по країні цифра різко стрибнула — зафіксовано майже 12 тисяч інфікованих.

За останню добу найбільше нових випадків виявили у Львівській, Одеській, Вінницькій та Харківській областях. А також в столиці — тут добовий показник перевалив за тисячу. В червоній зоні залишаються ті ж самі області. А от в помаранчевій вже 16 регіонів.

Дніпропетровщина разом з Кіровоградською, Рівненською та Харківською областями поки залишається в жовтій зоні. Хоча зростання нових випадків COVID-19 в нас також спостерігається.

Основною госпітальною базою для лікування ковід-хворих в області є лікарня Мечникова. Сюди доправляють найтяжчих пацієнтів.

Зараз коронавірус все частіше вражає людей молодшого віку і навіть дітей. Хоча в стаціонарах вистачає пацієнтів різного віку.

Вакцинація в Україні триває набагато повільніше, ніж планувалось. На сьогодні щепили майже 73 тисячі українців. На Дніпропетровщині за останню добу вакцинували ще 400 мешканців. До COVID-вакцинацій долучилося медичне керівництво області. Деякі лікарі відмовляються від щеплення, бо перехворіли. Таких кожен четвертий.

Й стало відомо, що від коронавірусних ускладнень пішов з життя очільник дніпровської лікарні номер чотири Костянтин Чебанов. Три тижні тому він потрапив до реанімації через ускладнення хвороби, перебував на апараті ШВЛ. Але, нажаль, врятувати медика не вдалося.