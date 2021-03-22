У Слобожанському чоловік побив дитину

Бив руками по обличчю та жбурнув на бетонний паркан. У Слобожанському камери відеоспостереження зафіксували жорстокі дії дорослого чоловіка щодо 9-річного хлопчика. Сталося все серед білого дня на дитячому майданчику. Як виявилося пізніше, 46-річний нападник мешкає у сусідньому будинку. І у той момент разом з постраждалою дитиною грався його син. Після побиття чоловік забрав свою дитину та просто пішов до дому. У поліції ж це порушення трактують як нанесення легких тілесних пошкоджень.

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