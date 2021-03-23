Мерія шукає спільну мову з вуличними митцями

Художники стріт-арту розмальовували будівлі — міська влада ту творчість знищувала. Але тепер є шанс на компроміс. Вперше в країні відношення вуличних митців та мерії намагаються владнати через меморандум. У документі художникам не пропонують теми, а лише рекомендують локації для творчості. Подробиці далі.

Спільнота вуличних майстрів активно обговорює спробу міської влади домовитись та знайти порозуміння з художниками. Майстриня муралів Людмила Кирилюк відома своїми роботами на житлових масивах Сонячний та Перемога. Під час обговорення меморандуму про вуличне мистецтво насторожено поставилася до такої ініціативи. Усе через побоювання тотальних обмежень для художників.

Художник стріт-арту Сергій Грес, який в Дніпрі створив квартал мурахоїдів, вважає, що є такі види вуличного мистецтва, які неможливо регулювати. Зокрема його роботу зіпсували вандали. Та мешканці будинку, на воротах якого вона зображена, відновили картину.

Влада Дніпра робить перший крок на довгому шляху пошуку спільної мови з вуличними митцями задля збереження краси міста і пропонує список локацій для вільної творчості.

На сторінці у соцмережах головного художника міста є посилання на текст Меморандуму про вуличне мистецтво http://bit.ly/memorandumstreetart. Там можна долучитись до обговорення проєкту і дізнатись, на яких локаціях ваш малюнок не буде знищений.