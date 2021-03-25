На в’їзді на Південний міст вантажівка загубила ящики з курками

Зі скривавленими лапами та у багнюці. На Південному мосту у Дніпрі з вантажівки повипадали ящики з курками. Птахи опинилися просто на дорозі під колесами автівок. Через це біля переправи утворився великий затор. На місці події побувала наша Софія Куценко.

Тисячі курей просто на проїжджій частині! На в’їзді на Південний міст вантажівка загубила ящики з птахами. Бідолашних пернатих розкидало по всій дорозі.

Зі скривавленими лапами догори дриґом. Клітки з птахами просто на асфальті. Навколо — страшенний сморід. Невідомі чоловіки намагаються якнайшвидше ліквідувати увесь цей безлад.

Звідки й куди везли птахів — не зізнаються. Кажуть: про долю пернатих нічого не знають. Ба, більше! Й самі тут опинилися випадково.

Як сталася ця аварія — після довгих вмовлянь розповів один із вантажників. Каже: при повороті відчинилися двері багажного відсіку.

Водій від коментарів відмовився.Інші ж працівники почали погрожувати поліцією.

Сама ж поліція інцидентом з курками та затором, який виник поблизу Південного мосту, так і не зацікавилася.