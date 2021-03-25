За добу в області 892 людини захворіли на коронавірус

Найбільша кількість захворілих з початку пандемії! В Україні за добу додалося понад 16,5 тисяч занедужалих на COVID-19. Третій день поспіль фіксують і рекордну смертність. На Дніпропетровщині офіційна статистика також не радує. Тим часом під загрозою опинилася українська кампанія вакцинації. Більш детально дивіться у наступному матеріалі.

892 людини захворіли на коронавірус. 240 одужали та 37 осіб померли внаслідок ускладнень. Такі дані маємо за минулу добу по Дніпропетровщині. Найбільша кількість хворих у Дніпрі — 349 випадків та 189 у Кривому Розі. За минулу добу вакцинували 1610 наших земляків. Усього ковід-щеплення отримали майже дев’ять тисяч мешканців області.

Тим часом Індія приголомшила весь світ заявою про тимчасове призупинення постачання вакцини Covishield за кордон. Власне, до кінця березня Україна мала отримати ще 1,5 мільйона доз індійської вакцини, а до літа — 4 мільйони. Причина паузи експорту — різкий сплеск захворюваності в самій Індії. Щоправда, голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький зазначив, причина — інформаційна кампанія, розгорнута проти індійської вакцини в нашій країні.

Наразі Україна встигла отримати 500 тисяч доз вакцини Covishield. За добу в цілому по країні вакцинували 18 561 особу.

Щодо самої захворюваності по Україні — статистика невтішна. Більш як 16,5 тисяч нових випадків — це найбільша кількість хворих за добу з початку епідемії. Зафіксована і максимальна в країні добова смертність від COVID-19. Померли 362 пацієнти.

В червону зону потрапили Миколаївська та Черкаська області. Відтепер 11 регіонів України зачинені на карантин. В Кабміні заявили, що ФОПи знов отримають по вісім тисяч гривень компенсації. Призначать виплату виключно підприємцям та робітникам у червоних зонах.

Подати заявку на отримання компенсації представники малого бізнесу зможуть в мобільному додатку “Дія”.