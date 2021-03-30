Сталі відомі переможці театрального конкурсу “Січеславна”

16 нагород номінантам і гран-прі театрального конкурсу “Січеславна-2021” вручені! Журі 29-го фестивалю за тиждень переглянуло 19 вистав театрів із Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу, Покрова і Кам’янського. Переможця було визначити складно, але він обраний. Хто отримав гранпрі театрального конкурсу та премію у 25 тисяч гривень дивіться у наступному сюжеті.

“Січеславна” фестиваль-конкурс, який має дуже зручний формат. Прем’єри театри показують на своїх сценах. Участь у конкурсній програмі для кожного колективу — це привід довести свої мистецьки амбіції.

5 років поспіль “Січеславну” підтримує програма “Культурна столиця”

Призовий фонд “Січеславни” складає 120 тисяч гривень. І знову ж, підкреслюють організатори, не гроші головні в боротьбі талантів. Цього складного року взагалі йшлося про скасування конкурсних показів.

Журі у складі іменитих театрознавців з Києва, Львова, Харкова мандрували з міста у місто.

Розв’язання головної театральної інтриги чекали майже дві години. Нагородили кращих молодих акторів й актрис у номінаціях “Надії Січеславни”. Далі нагороджували “Провідних майстрів”.

Найкращою режисерською роботою визнана постановка вистави “Езоп” у Молодіжному театрі. Ігри сатирів представляють майже пів сезону. Ця вистава вже завоювала глядача.

І нарешті гранпрі. Їх два, і в кожному до бажаної статуетки додається по 25 тисяч гривень премії. За кращу виставу для дітей перемогу отримала прем’єрна вистава Театру ляльок.

Кращою виставою для дорослого глядача визнана нова робота добре відомого Криворізького театру “Академія руху”. Два роки тому він вже був переможцем “Січеславни”. Схоже, це стає традицією.

Є прем’єри, назви яких на церемонії не згадали жодного разу. Але це не означає, що в них немає свого глядача. На деякі вже зараз бронюють квитки. І це, без сумніву, перемога.