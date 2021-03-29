Родина із 8 прийомними дітьми залишилась без житла через пожежу

Вихідними на Дніпропетровщині сталось декілька серйозних пожеж, у яких загинуло 4 людей. Одна з найрезонансніших — у будинку на вулиці Свєтлова. 16 рятувальників майже годину гасили охоплений вогнем триповерховий дім, де мешкала родина із 8 прийомними дітьми. Вони майже не постраждали, а от їхня мати отримала 96% опіків тіла, і нині знаходиться в реанімації. Її 21-річний син в стабільному стані без значних травм теж в лікарні. Як нині живуть погорільці, подробиці у наступному сюжеті!

Вогонь спалахнув у цій кімнаті на третьому поверсі десь о першій годині ночі. Потім пожежа розійшлась по всьому будинку.

Мешканці змогли евакуюватись самостійно. Їм довелось повзти по підлозі, оскільки у верхній частині будинку вже палало полум’я.

Дмитро проживає у цьому будинку. І того злощасного дня бачив усе з перших хвилин.

Розповідає тієї ночі 27-го березня вибило електрику по всьому будинку. Чоловік вийшов на вулицю та увімкнув світло в лічильнику. За мить побачив — з вікна третього поверху валить полум’я. В момент пожежі на другому поверсі знаходився Дмитро та ще один чоловік, який винаймав житло. На третьому ж була його мати та ще 8 всиновлених дітей.

Потім Дмитро забіг до будинку та побачив свою матір у вогні. Постраждав і ще один хлопець 2000-го року народження — Руслан. Він має інвалідність. На момент пожежі хлопець спав на другому ярусі ліжка. Він зрозумів, що потрібно швидко вибігти. Його вдалось вчасно врятувати, тож до лікарні Руслана шпиталізували у більш-менш стабільному стані з незначними пошкодженнями. А от їхня матір Наталія отримала 96% опіків тіла. Вона нині у важкому стані в реанімації.

Щодо стану здоров’я хлопця — він іде на поправку. Зараз вже переведений на амбулаторне лікування.

Дітей внаслідок інциденту забрала соцслужба, поки що вони перебувають в держустанові. Руслан та Наталя в лікарні. В будинку небайдужі люди прибирають рештки згорілих речей. Якщо ви можете запропонувати будь-яку допомогу цій родині — телефонуйте за номер, який зараз бачите на ваших екранах.

ДМИТРО

0668469152