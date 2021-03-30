В області +464 нових хворих на коронавірус

30.03.2021 18:08

За минулу добу в Україні понад 10,5 тисяч нових випадків. При цьому одужалих в 3 рази менше. Але подолати COVID-19 – це тільки пів шляху, кажуть медики. Вони всерйоз заговорили про постковідні ускладнення. Адже реабілітації, в тому числі психологічної, після перенесеної хвороби потребують близько 70% людей.

Дніпропетровщина поки залишається в помаранчевій зоні. За минулу добу +464 нових хворих на коронавірус. Найбільше випадків зареєстровано у Кривому Розі та Дніпрі. Відсоток госпіталізованих зростає щодня.

В Україні кількість зайнятих ліжок вже перевалила за 50%. Критичною ситуація залишається в Києві. До столиці можуть переправити мобільний шпиталь із Прикарпаття, де хворих поменшало. Втім, медики заговорили й про реабілітацію. Нині лікарі фіксують до 70% різних постковідних ускладнень.

Про постковідні наслідки всерйоз заговорили й в МОЗ.

У міністерстві навіть організували робочу групу, аби розібратись, що робити із постковідною реабілітацією. Фінансування після коронавірусної допомоги візьме на себе Національна служба здоров’я.

В Україні продовжується вакцинація. Першою дозою щеплено понад 200 тисяч українців. З них понад 15 тисяч на Дніпропетровщині. В нашій області до мобільних бригад долучились і 188 стаціонарних пунктів щеплення.

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