На проспекті Гагаріна реконструюють пішохідну зону

Укладка нового асфальту, облаштування бордюрів та латання ям на дорогах міста! У Дніпрі тривають роботи з відновлення благоустрою.Зокрема, представники мерії розповіли про реконструкцію пішохідної зони на проспекті Гагаріна. До ремонту якої руки не доходили роками. Також комунальники почали боротись з ямами за технологією вкладання гарячого асфальту. Подробиці — у наступному матеріалі.

На проспекті Гагаріна біля будинку 28 кипить робота. Комунальники переукладають асфальт та встановлюють бордюри вздовж пішохідної частини.

Нині ж розпочали роботи з відновлення пішохідної зони площею майже 3,5 тисячі квадратних метрів. По цій доріжці завжди жвавий рух. Оскільки з обох боків розташовані навчальні заклади.

Гроші на цей ремонт взяли з податків за оренду землі під гаражі. Також представники мерії розповіли про ямковий ремонт доріг у Дніпрі. Який розпочали ще 3 тижні тому. Встигли полагодити 6 об’єктів, серед яких вулиці й цілі магістралі. Зараз комунальники працюють на проспекті Гагаріна. Латають ями за технологією гарячого асфальтування.

Планують провести ямковий ремонт ще на 6-х локаціях. Найближчим часом це буде вулиця Гвардійська. Задля цього її доведеться перекрити.