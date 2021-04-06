Концерт, на який чекали понад рік! Камерний оркестр імені Гаррі Логвина “Времена года” відкрив двадцять восьмий творчий сезон. До останньої миті зустріч з шанувальниками була під загрозою перенесення через карантинні обмеження. Але велику залу для виступу надала обласна філармонія. Концерт підтриманий програмою “Культурна столиця”. Й головне – на свій улюблений оркестр чекала публіка.

Ернст Блох, кончерто-гросо в 4 частинах. На сцені камерний оркестр імені Гаррі Логвина “Времена Года”. Як завжди звучить музика для справжніх шанувальників класики. Та цей вечір незвичайний. Адже концертів не біло більше року.

Аншлаг цього вечора був передбачений. За карантинними правилами, у залі філармонії заповнене кожне друге місце. Цієї зустрічі дуже чекали.

В артистів оркестру такий же настрій.

У програмі музика п’ятьох композиторів: Бруха, Сібеліуса, Мендельсона, П’яццолли та Шнітке. Твори пов’язані якимось дивовижним чином. На кожному композиторі керівник оркестру зробив акцент у виконанні або у розповіді. Наприклад, про симфонії Фелікса Мендельсона.

Здивував і Ян Сибеліус. Прозвучали два його твори “Романс” і “Експромт”. В кожному було про що грати.

Цього разу не було запрошених солістів. Але ж камерний оркестр “Времена Года” – це зібрання висококласних музикантів. Кожен з них спроможний виконувати провідні партії.