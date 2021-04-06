Завершується будівництво останньої ділянки Решетилівської траси

На Дніпропетровщині – збудували половину останньої ділянки Решетилівської траси. Аби перевірити хід робіт до області приїхав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Також він побував на реконструкцій двох лікарень Дніпра, та найстарішої гімназії міста.

У міській дитячій лікарні №5 вже модернізували фасад та розширили приміщення. Оновлюють комунікації та оздоблення палат. Та головне – лікувальну базу. Адже заклад єдиний – у Дніпрі та один із небагатьох в Україні, де діти з психоневрологічними патологіями можуть отримати лікування та реабілітацію.

Проєктом передбачено зручності для людей з інвалідністю. Реконструкцію проводять обласним коштом.

Показали міністру й оновлене приймальне відділення в лікарні Мечникова. Тут оздобили оглядові, куди доправляють постраждалих у ДТП та поранених бійців. Встановили сучасний ангіограф, що дозволить провести близько двох з половиною операцій вже цього року.

Завершують реконструкцію й найстарішої гімназії Дніпра – №33. Фасаду – 150 років, тож він конче потребував ремонту. Вже замінили усі комунікації, підсилили та утеплили стіни, оновили їдальню та спортзали. Класи – прикрасять тематичними фотошпалерами.

Також міністр громад та територій перевірив будівництво Решетилівської траси. Проєкти – фінансують в рамках програми “Велике будівництво”. Цього року на Дніпропетровщині на них передбачено 800 мільйонів гривень.

Гість також зазначив, що нові дитсадочки у Підгородному, Іларіоновому та Кам’янському є прикладом для інших областей. Вони збудовані за новим проєктом у формі бджолиних стільників.