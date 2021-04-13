Труп місячного немовляти виявили в міському центрі соціальної підтримки

13.04.2021 18:17

У центрі соціальної підтримки дитина знаходилася зі своєю матір’ю та10-річним братом. Наразі жінку затримали правоохоронці. Вже відомо, що вона неодноразово порушувала закон та мала проблеми з алкоголем. Детальніше — у наступному сюжеті.

Бездиханне тіло місячної дівчинки побачили працівники центру соціальної підтримки під час ранкового обходу. Вони ж і викликали правоохоронців та швидку. Однак врятувати дитину не вдалося. Натомість її матір мирно спала поряд.

“Від поліцейських ювенальної превенції вона характеризується негативно. Попадала в поле зору правоохоронців. На неї складався адмінпротокол за неналежне виконання своїх обовязків як матері.”

Розтин показав — у дитини ознаки пневмонії. Є й інформація, що на тілі немовляти наявні сліди насильства. У соціальному центрі з жінкою жив ще й 10-річний син. Зараз із ним працюють психологи.

Також правоохоронці розповіли — у жінки четверо дітей. До соціального центру вона потрапила після того, як її вигнав чоловік. Співробітники комунального закладу навідріз відмовляються спілкуватись із журналістами. Там із самого ранку все забарикадовано.

У міськраді матір загиблої дитини навпаки — захищають. Мовляв, спочатку жінка хотіла відмовитися від немовляти прямо у пологовому. Однак представники соціальних служб переконали її цього не робити та поселили у своєму центрі.

“За час перебування у закладі жінка характеризувалася позитивно. Не вживала алкоголь, доглядала за дитиною, виконувала рекомендації. Годувала вчасно. Всі процедури виконувала.”

Поліція вже відкрила 2 кримінальних провадження за фактом смерті дитини. Це умисне вбивство та злісне невиконання батьківських обов’язків.

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