Дніпряни вимагають, аби Обленерго впорядкувало територію під електромережами

Використані шприци, пусті пляшки та непролазні хащі. Усе це кожного дня бачать мешканці вулиці Кисневої. Смітник розташувався під електромережами. Тож прибирання цих заростей обов’язок енергопостачальної компанії. Люди вже звернулися за допомогою до народного депутата Дмитра Кисилевського, який взяв це питання на контроль. Чому ж компанія не переймається станом території, за яку відповідає — дізнавався наш Єгор Ромахло.

Осередок наркоманів та пияк прямісінько під вікнами людей. Ці хащі на вулиці Кисневій — місце зустрічі тутешньої “інтелігенції”. Й традиційно ці вечірки проходять дуже гучно та залишають по собі купи сміття. Що, м’яко кажучи, не влаштовує мешканців сусідніх будинків.

Непролазні чагарники приховують цілі купи сміття. Це вже не кажучи про розкидані довкола використані шприци. Одразу помітно, що ця територія прихисток “вершків” суспільства. Місцеві ж кажуть прямо — це наркокубло.

Зовсім поряд із хащами дитячий садок. Пані Наталія щодня водить туди доньку. Жінка відверто переймається за безпеку свою й дитини.

Звалище знаходиться прямісінько під лініями електромереж. Місцеві кажуть, декілька років тому на місце приїжджали робітники Обленерго. Обрізали дерева — та поїхали. З того часу ніхто територію не прибирав.

По допомогу люди звернулися до депутатки міської ради Тетяни Каптєлової. Політикиня вже взяла ситуацію під контроль та підготувала звернення до Обленерго та до Національної комісії з регулювання у сфері енергетики.

Наразі 11 канал також спрямував інформаційний запит до Обленерго, аби там пояснили — чому ця територія захаращена та чи планується її впорядкування.