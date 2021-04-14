У лікарні Мечникова успішно провели складну трансплантацію

Пожертвувала власною ниркою і повернула доньку до повноцінного життя. В обласній лікарні імені Мечникова успішно провели трансплантацію від 60-річної матері 40-річній доньці. Остання багато років жила на гемодіалізі. Тепер виснажливі процедури позаду. Обидві жінки почуваються чудово. Подробиці — далі у сюжеті.

Проблеми зі здоров’ям у 41-річної Вікторії почались ще в підлітковому віці. Останні роки проходила гемодіаліз, тобто поза ниркове очищення крові, тричі на тиждень. Жінці ще складно повірити, що виснажливі процедури тепер в минулому.

Коли матір Вікторії дізналася, що, попри різні групи крові, може стати донором нирки для доньки — не вагалася ані хвилини.

Операція тривала кілька годин і пройшла вдало. В гемодіалізі більше не має потреби, всі показники у нормі. Зараз обидві жінки бадьорі та сповнені оптимізму. З трансплантації нирки минуло лише 4 доби, а матір із донькою вже почуваються чудово.

Прогнози медиків — оптимістичні. Після реабілітації Вікторію випишуть додому, де на неї чекає таке довгоочікуване повноцінне життя.