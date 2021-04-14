У Нікополі попрощалися з відомою волонтеркою

14.04.2021 17:56

У понеділок її на робочому місці вбив невідомий. Перед смертю жінка змогла зателефонувати сину та сказати про нападника, однак коли хлопець приїхав на місце, Анжела Мончинська була непритомна. Попрощатися із військовою волонтеркою прийшли десятки людей. Подробиці від наших нікопольських кореспондентів.

12 квітня у Нікополі жорстоко вбили відому волонтерку Анжелу Мончинську. Від самого початку війни на сході України Анжела їздила на передову, допомагала військовим продуктами та речами, організувала в Нікополі волонтерський центр. Була нагороджена медаллю “За вірність українському народу”.

За попередньою інформацією, жінка працювала адміністраторкою в одному з підпільних гральних залів. Саме там 25-річний охоронець завдав жінці чисельних ударів, вкрав коштовності та гроші. Аби уникнути покарання та приховати сліди злочину, чоловік підпалив приміщення, проте вибратися з нього йому не вдалося — внаслідок задимлення йому стало зле і він втратив свідомість.

На жаль, від отриманих травм 51-річна Анжела Мончинська померла в лікарні, так і не прийшовши до тями.

14 квітня жінку поховали на цвинтарі біля алеї на честь воїнів АТО.

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