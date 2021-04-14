Поліцейські взялися обстежувати стан доріг міста та області

Звертають увагу на вибоїни, відсутність розмітки та знаків. Особливо в районі залізничних переїздів. За порушення штрафують балансоутримувачів. Отже, де є проблеми? На одну з інспекцій з патрульними відправився Владислав Авдієнко.

Сурсько-Литовське, 6 кілометрів від Дніпра. Ця дорога йде через усе селище і до кількох сусідніх, тож рух на ній доволі жвавий. Місцевий залізничний переїзд взялися перевіряти патрульні. Чи є освітлення, світлова та звукова сигналізація прибуття потягу.

Також поліцейські дивились в якому стані проїжджа частина та розмітка.

А ось за декілька кілометрів звідси, у Новоолександрівці, вся дорога — суцільний недолік. Ями глибиною до 8 сантиметрів займають половину проїжджої частини, тож обминати їх водіям доводиться по зустрічній смузі. До того ж повністю відсутня розмітка.

Аварії тут вже траплялися, згадує жителька села Тетяна Іванівна. Минулого року автомобіль ледь не вилетів на її город.

Ця проблемна ділянка знаходиться на трасі державного значення. Зазвичай вони підпорядковані Службі автомобільних доріг. Саме балансоутримувач і має відремонтувати шлях. А ще — нестиме відповідальність.

Штраф — від 340 до 1020 гривень. Подібні рейди патрульні області проводять із початку квітня. Щодня до них залучають близько 20 інспекторів.

Перевірки на Дніпропетровщині триватимуть до початку травня.