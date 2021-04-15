Жителі проспекту Яворницького нарікають на нічні роботи з будівництва метро

15.04.2021 17:31

Безсонні ночі та стреси від регулярних вибухів! Жителі проспекту Дмитра Яворницького нарікають на роботи з будівництва метро в нічний час. За словами людей, з 23-ї години й до самого ранку працівники активно вивозять ґрунт, майже безперервно працює техніка, а під вікнами завжди гудуть вантажівки. Все це дніпрянин написав в оголошеннях та розвісив їх на будинках у центрі Дніпра, аби зібрати групу підтримки для колективного звернення у міську раду. Подробиці розповість — Марко Ручка.

Стоп метро! Аркуші з таким закликом розвішані на будинках вздовж всього проспекту Яворницького. Оголошення розклеїв дніпрянин з метою зібрати однодумців, котрим, як і йому, заважає нічне будівництво метрополітену.

Це власне, автор оголошень — Федір, який мешкає у будинку на першій лінії від будівництва станції метро. Розповідає, робота на майданчику кипить цілий день. Мало того, не припиняється вона і вночі. Весь час їздять фури, вантажать ґрунт й будматеріали — все це добряче чути у квартирах, які розташовані близько до метрополітену.

Аби не бути голослівним, Федір надіслав нам відео. Чоловік каже, звук який на ньому, чують всю ніч без зупину!

Серед тих, кого не влаштовують активні роботи з будівництва метрополітену й Ольга. Жінка каже — щодня настільки дискомфортно, що навіть не хочеться перебувати вдома. Обходитись без сну вже стало звичкою.

В таких умовах найбільше складно дітям, які нормального сну також не бачать, та пенсіонерам. Мешканці прилеглих до метро будинків нарікають і на вибухові роботи.

Люди із розумінням ставляться до будівництва метрополітену. Однак прагнуть, аби і їх зрозуміли.

Тим часом в мерії відповідають — зупинити роботи вони не в змозі. Процес має бути безперервним, аби вчасно закінчити будівництво.

В міськраді також нагадують, що будівлі, які знаходиться в зоні будівництва метро — застраховані.

Нині за день проводять 6-8 вибухів у підземеллі, це дозволяє за місяць пройти 170 метрів.

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