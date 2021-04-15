Область отримала 11,5 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac

За добовим показником захворюваності на COVID-19, Україна стала 5-ю у Європі. В нашій країні додалося майже 16,5 тисяч інфікованих. Дніпропетровщина знову опинилась серед регіонів, де епідемія шириться найшвидше. Наші кореспонденти зібрали останню інформацію про ситуацію з коронавірусом.

Майже 16,5 тисяч випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. Хвороба забрала життя понад 400 людей. Першість продовжує тримати столиця — у Києві понад 1600 захворілих. Також у лідерах Харківська, Хмельницька, Запорізька та Дніпропетровська області. У нашому регіоні більш як тисяча нових випадків. Найбільше у Дніпрі — майже 400.

Наразі на Дніпропетровщині майже 3 тисячі стаціонарних хворих потребують кисневої терапії. Зайнято 85% ліжок, є потреба в додаткових концентраторах. Щоденно в області госпіталізують сотні людей. Нині в лікарні Мечникова, куди везуть найтяжчих пацієнтів, 129 осіб, 18 – у реанімації.

Медики твердять: ми за крок від червоної зони. Рішення про запровадження локдауну в Дніпропетровській області можуть прийняти будь-якої миті. Тим часом регіон отримав партію китайської вакцини CoronaVac – 11,5 тисяч доз. Щеплювати розпочнуть вже незабаром, насамперед маломобільні групи населення та освітян. Загалом першу дозу отримали 32 тисячі жителів області.