В лікарні Руднєва зробили унікальну операцію на серці однорічній дитині

Після унікальної операції на серці повертається до дитячого будинку дівчинка Поліна. Їй недавно виповнився рік. Маленьку охрестили як “сирітка Руднєва”. Аби врятувати дитину, обладнання для операції довелось брати в борг. Більшу частину суми волонтери вже зібрали, залишилось ще трохи.

Маленьку Поліну сьогодні виписують із дитячої лікарні імені Руднєва. Дівчинка поводиться, як і більшість дітей у її віці. Зараз навіть не скажеш, що через відсутність перегородки між передсердями, її життя було під загрозою. Для проведення складної операції запросили відомих світил медицини з Києва.

Не вистачало одноразового кисневого оксигенатора. Батьків у Поліни немає, допомогти нікому, тому волонтери взяли його в борг. І хірург Павло Павлов із київськими колегами вдало провів унікальну операцію на серці.

На повернення богу за оксигенатор необхідно 20 тисяч гривень. Зібрана майже вся сума. Потрібно ще трішки.

Сьогодні досить часто проводять складні операції на серці дітям віком до року. Наприклад, маленька Вікторія із вродженою вадою серця отримала шанс на життя завдяки тому, що батьки вчасно звернулись до лікарів.

У Поліни немає батьків, про неї піклується дитячий будинок у Кам’янському та волонтери. Допомогти дівчинці можна перерахувавши кошти за реквізитами на екрані.