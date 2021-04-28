28 квітня — Міжнародний день охорони праці

Його головна мета — привернути увагу суспільства і влади до проблеми безпечності робочих місць. В Україні традиційно провели конкурс малюнків “Охорона праці очима дітей”. З переможцями регіонального етапу поспілкувалися наші кореспонденти.

Ось так нагороджують переможців конкурсу “Охорона праці очима дітей”. На малюнках маленьких жителів області — вогнегасники, каски, окуляри, захисні рукавиці, респіратори та медичні маски. У номінації “Переможемо COVID-19” найкращою стала Вікторія Оксень.

Оксана — одна з трьох переможців обласного етапу — на своєму малюнку показала, що може статися, якщо нехтувати правилами безпеки на виробництві.

Лише за перший квартал цього року на Дніпропетровщині стався 131 нещасний випадок на виробництві. Загинули 8 працівників. У Держпраці зазначають, найбільше зараз страждають медпрацівники.

Аби зменшити травматизм, фахівці Держпраці регулярно проводять розслідування інцидентів. Та дають поради підприємствам, як покращити безпеку на робочих місцях.